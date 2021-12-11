Езерский рассказал, что поможет юношеской сборной Украины пробиться на Евро

Владимир Езерский / Фото - УАФ

Наставник сборной Украины U-19 Владимир Езерский высказался в интервью пресс-службе УАФ по поводу жребия элит-раунда отбора на Евро-2022. Соперниками «сине-желтых» стали команды Нидерландов, Норвегии и Сербии.

Нидерланды я бы отнес к фаворитам только потому, что они будут хозяевами соревнований. Но если качественно подготовиться, то сборная Украины может сразиться за выход в финальную часть чемпионата Европы.

Были уже противостояния с Нидерландами и Сербией. С нидерландцами, кстати, все решил сомнительный пенальти в наши ворота под занавес поединка.

Хотелось провести сбор в феврале, когда отечественные команды будут на сборах. По крайней мере, предварительная договоренность с клубами есть. А когда станет известно о расписании «Динамо» в Юношеской лиге UEFA, попытаемся окончательно сверстать эти планы.