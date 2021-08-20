Езерский: «То, что произошло с «Зарей» в матче с «Рапидом» объяснить сложно»

Тренер прокомментировал разгром луганчан

Фото: УАФ

Тренер юниорской сборной Украины Владимир Езерский прокомментировал разгром «Зари» от «Рапида» (0:3) в матче квалификации Лиги Европы.

Владимир Иванович, украинские клубы в еврокубках преследует злой рок или уже таков уровень нашего первенства? Ворскла и Колос бесславно завершили свою кампанию, а Заря на грани вылета из Лиги Европы…

«Многие футболисты «Зари» по отношению к «Ворскле» и «Колосу» имеют больший опыт выступления не евроарене. Но, что произошло с командой в поединке с «Рапидом», объяснить сложно. Тем более что первый тайм и большая половина второй 45-минутки давали повод для оптимизма, несмотря на пропущенный мяч. Сотворить на выезде столько голевых моментов, но в итоге проиграть с крупным счетом, это нонсенс. Шансов на выход в групповой раунд Лиги Европы у луганчан очень мало».

Обидно, что все голы «Заря» пропустила из-за своей расхлябанности?

«Команда Виктора Скрипника не отходила от своей модели игры. И ход матча давал повод говорить о том, что «Рапид» по силам украинской команде, но эти нелепые ошибки в обороне перечеркивали все старания команды в атаке. «Заря» подарила победу «Рапиду».

У луганчан есть шанс на сатисфакцию в ответном поединке?

«Чтобы на это рассчитывать, необходимо быть целеустремленным, забыть о промахах в первом матче, безусловно, проанализировав свои недостатки, и с новыми силами ринутся в бой. И как бы банально это не звучало, но нужен будет быстрый гол, и не один, не говоря уже о надежности своей защиты, которая, в Австрии напоминала проходной двор. Как показал прошедший поединок, у Зари есть большие проблемы выхода из обороны в атаку».

В процентном отношении сколько бы вы сейчас дали шансов «Заре» на выход в групповой раунд Лиги Европы?

«Тяжело сказать. Можно дать и 30, и 40 процентов, но систематические провалы в обороне в первом матче пока не дают столько повода для оптимизма. Если Виктору Скрипнику удастся все исправить, то шансы будут, но в любом случае их остается немного. В ответном поединке важно действовать с холодной головой, а не с горячим сердцем».

Ответный матч состоится 26 августа.