Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 12
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай 1:1 Окончен
20:00 Славия Прага - Легия Варшава 2:2 Окончен
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки 1:0 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Окончен
22:00 Рапид Вена - Заря 3:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован
Футбол (12 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Норвич -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
16:30 Герта - Вольфсбург -:- Запланирован
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия -:- Запланирован
20:30 Эспаньол - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Атлетик - Барселона -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - Рух -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Шахтер -:- Запланирован

Езерский: «То, что произошло с «Зарей» в матче с «Рапидом» объяснить сложно»

Тренер прокомментировал разгром луганчан
Футбол Лига Европы UEFA
11:50
Езерский: «То, что произошло с «Зарей» в матче с «Рапидом» объяснить сложно»
Фото: УАФ

Тренер юниорской сборной Украины Владимир Езерский прокомментировал разгром «Зари» от «Рапида» (0:3) в матче квалификации Лиги Европы.

Владимир Иванович, украинские клубы в еврокубках преследует злой рок или уже таков уровень нашего первенства? Ворскла и Колос бесславно завершили свою кампанию, а Заря на грани вылета из Лиги Европы…

«Многие футболисты «Зари» по отношению к «Ворскле» и «Колосу» имеют больший опыт выступления не евроарене. Но, что произошло с командой в поединке с «Рапидом», объяснить сложно. Тем более что первый тайм и большая половина второй 45-минутки давали повод для оптимизма, несмотря на пропущенный мяч. Сотворить на выезде столько голевых моментов, но в итоге проиграть с крупным счетом, это нонсенс. Шансов на выход в групповой раунд Лиги Европы у луганчан очень мало».

Обидно, что все голы «Заря» пропустила из-за своей расхлябанности?

«Команда Виктора Скрипника не отходила от своей модели игры. И ход матча давал повод говорить о том, что «Рапид» по силам украинской команде, но эти нелепые ошибки в обороне перечеркивали все старания команды в атаке. «Заря» подарила победу «Рапиду».

У луганчан есть шанс на сатисфакцию в ответном поединке?

«Чтобы на это рассчитывать, необходимо быть целеустремленным, забыть о промахах в первом матче, безусловно, проанализировав свои недостатки, и с новыми силами ринутся в бой. И как бы банально это не звучало, но нужен будет быстрый гол, и не один, не говоря уже о надежности своей защиты, которая, в Австрии напоминала проходной двор. Как показал прошедший поединок, у Зари есть большие проблемы выхода из обороны в атаку».

В процентном отношении сколько бы вы сейчас дали шансов «Заре» на выход в групповой раунд Лиги Европы?

«Тяжело сказать. Можно дать и 30, и 40 процентов, но систематические провалы в обороне в первом матче пока не дают столько повода для оптимизма. Если Виктору Скрипнику удастся все исправить, то шансы будут, но в любом случае их остается немного. В ответном поединке важно действовать с холодной головой, а не с горячим сердцем».

Ответный матч состоится 26 августа.

Источник: zbirna.com Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Заря Рапид Вена Владимир Езерский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер «Рапида»: «Результат 3:0 облегчил нам задачу перед ответной игрой»
Тренер «Рапида»: «Результат 3:0 облегчил нам задачу перед ответной игрой»
Футбол Лига конференций UEFA
11:51
Защитник «Рапида»: «Заслуженно забили «Заре» три мяча»
Защитник «Рапида»: «Заслуженно забили «Заре» три мяча»
Футбол Лига Европы UEFA
11:25
Скрипник: «Считаю поражение от «Рапида» незаслуженным»
Скрипник: «Считаю поражение от «Рапида» незаслуженным»
Футбол Лига Европы UEFA
09:38
В шаге от провала. «Рапид» разгромил «Зарю» в первом матче квалификации Лиги Европы
В шаге от провала. «Рапид» разгромил «Зарю» в первом матче квалификации Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
19 августа 23:52
Лига Европы. «Рапид» разгромил «Зарю». Как это было
Лига Европы. «Рапид» разгромил «Зарю». Как это было
Футбол Лига Европы UEFA
19 августа 23:51
Экс-тренер «Зари»: «Каждый игрок «Рапида» хорошо обучен. Луганчанам нужно быть начеку»
Экс-тренер «Зари»: «Каждый игрок «Рапида» хорошо обучен. Луганчанам нужно быть начеку»
Футбол Лига Европы UEFA
19 августа 21:10

Новости: Футбол

Безбородько: «Луческу сходу сделал из «Динамо» чемпионскую команду»
Безбородько: «Луческу сходу сделал из «Динамо» чемпионскую команду»
Украинская Премьер-лига
12:44
Неизвестные ограбили фирменный магазин «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»
Неизвестные ограбили фирменный магазин «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»
Примерa (Испания)
12:29
Почеттино: «Месси разделяет планы и цели ПСЖ»
Почеттино: «Месси разделяет планы и цели ПСЖ»
Лига 1 (Франция)
12:25
UEFA назвал претендентов на лучшего тренера сезона
UEFA назвал претендентов на лучшего тренера сезона
В Европе
12:20
Леоненко: «Даже мои коты знают, что Луческу — серьезный тренер»
Леоненко: «Даже мои коты знают, что Луческу — серьезный тренер»
Украинская Премьер-лига
12:12
Тренер «Рапида»: «Результат 3:0 облегчил нам задачу перед ответной игрой»
Тренер «Рапида»: «Результат 3:0 облегчил нам задачу перед ответной игрой»
Лига конференций UEFA
11:51
Езерский: «То, что произошло с «Зарей» в матче с «Рапидом» объяснить сложно»
Езерский: «То, что произошло с «Зарей» в матче с «Рапидом» объяснить сложно»
Лига Европы UEFA
11:50
Степаненко: «При Де Дзерби приходится заново учиться прессингу»
Степаненко: «При Де Дзерби приходится заново учиться прессингу»
Украинская Премьер-лига
11:43
Защитник «Рапида»: «Заслуженно забили «Заре» три мяча»
Защитник «Рапида»: «Заслуженно забили «Заре» три мяча»
Лига Европы UEFA
11:25
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
3
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
90
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости