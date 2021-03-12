Езерский: «В следующий раунд «Шахтеру» поможет пройти только чудо»

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Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Шахтера» с «Ромой».

А вот Шахтер при Луише Каштру, если и проигрывает в еврокубках, то неизменно с крупным счетом. У команды нет характера?

Это нужно спросить у главного тренера «горняков», почему так. К примеру, в прошедшей игре мы увидели только одну команду − «Рому». Итальянцы по всем статьям переиграли «Шахтер». Перед матчами наших клубов на этой стадии соревнований, я предполагал, что у донетчан больше шансов на выход в следующий раунд, а оказалось, что «Шахтер», имея более сбалансированный основной состав и больший еврокубковый опыт, по сравнению с нынешним «Динамо», провалил игру в Риме.

Шахтер создал крайне мало моментов у ворот Ромы. Фонсека разгадал все ходы Каштру?

Кризис «Шахтера» усугубляется. Наставник «Ромы» нокаутировал своего визави. Забив мяч, хозяева организованно сыграли в обороне. Они отдали инициативу горнякам, встречая их в середине поля. Гости львиную долю времени владели мячом на своей половине поля. Итальянцы контролировали весь простор, который был за спиной своих защитников. А сами хорошо использовали свои шансы за счет вертикальных передач и скорости.

Спад в игре горняков продолжается?

В игре с «Ромой» было отчетливо заметно, что футболисты «Шахтера» не готовы функционально. К тому же показалось, что несмотря на несколько созданных опасных моментов, я не увидел у «горняков» желания бороться в таком матче. Вспомните осень и матчи в Лиге чемпионов. Тогда это был настоящий «Шахтер».

В этой паре практически все решено?

Здесь приходится говорить о чуде. Однако с таким подходом к делу, шансов у «Шахтера», на мой взгляд, намного меньше, чем у «Динамо».

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» − «Рома» пройдет 18 марта в 19:55.