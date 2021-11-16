Езерский: «Верю, что наши парни победят боснийцев в один мяч, а Франция не проиграет Финляндии»

По мнению эсперта, «сине-желтые» пройдут в плей-офф отбора на чемпионат мира «на тоненького»

Владимир Езерский / Фото - УАФ И. о. главного тренера сборной Украины U-19 Владимир Езерский поделился своим прогнозом на решающий матч национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины, а также на параллельное противостояние Финляндии и Франции. Сегодня среди подопечных Александра Петракова не должно быть равнодушных, все должны быть готовы сыграть через не могу. Каждый уважающий себя футболист мечтает выступить на чемпионате мира и поэтому в Боснии нельзя упустить такую возможность. Вот почему каждый игрок должен чувствовать ответственность. Иначе – нельзя. Я верю, что наши ребята победят с преимуществом в один мяч, а в параллельном матче французы не проиграют финнам. За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.