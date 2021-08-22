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Езерский заменит Петракова в юниорской сборной Украины

Он возглавит команду U-18
Футбол Сборная Украины
09:15
Езерский заменит Петракова в юниорской сборной Украины
Фото: УАФ

Александр Петраков стал главным тренером сборной Украины. Таким образом, команда U-18 осталась без наставника. УАФ уже нашла ему замену.

Им станет наставник Украины U-19 Владимир Езерский. Правда, кто заменит Езерского на его посту пока неизвестно.

Петраков стал 16-м тренером сборной Украины в истории. Он также успел прокомментировать заявку команды на сентябрьские матчи.

Источник: ПРОФУТБОЛ Digital Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Владимир Езерский Александр Петраков

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