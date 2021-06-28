Луческу: «Мне жаль Пирло»
«Езжай немедленно». Луческу готов отпустить Супрягу в Серию А
Форвард интересен двум клубам
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал Tuttosport интерес клубов Серии А к форварду Владиславу Супряге.
Наставник готов отпустить украинца.
«Владислав – талант, он быстр и хорош в игре обеими ногами. Ему нужно улучшить игру в воздухе, но Супряге всего 21 год. После победы на чемпионате мира U-20 со сборной в 2019 году, и опыта, полученного с нами в «Динамо», ему потребуется опыт в сильном зарубежном чемпионате, чтобы совершить рывок. Я всегда первым поощряю молодых людей попробовать себя на более высоком уровне. Если Супряга скажет мне, что у него есть возможность поехать в сильную лигу, и особенно в Серию А, то я отвечу: «Езжай немедленно».
Слухи о 9 миллионах? Я не хочу говорить о таких вопросах. Я его тренер, он мой игрок, и я счастлив работать с ним».
Супряга интересен «Дженоа» и «Торино». «Динамо» хочет не менее 9 миллионов евро.
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