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«Езжай немедленно». Луческу готов отпустить Супрягу в Серию А

Форвард интересен двум клубам
Футбол Украинская Премьер-лига
13:42
«Езжай немедленно». Луческу готов отпустить Супрягу в Серию А
Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал Tuttosport интерес клубов Серии А к форварду Владиславу Супряге.

Наставник готов отпустить украинца.

«Владислав – талант, он быстр и хорош в игре обеими ногами. Ему нужно улучшить игру в воздухе, но Супряге всего 21 год. После победы на чемпионате мира U-20 со сборной в 2019 году, и опыта, полученного с нами в «Динамо», ему потребуется опыт в сильном зарубежном чемпионате, чтобы совершить рывок. Я всегда первым поощряю молодых людей попробовать себя на более высоком уровне. Если Супряга скажет мне, что у него есть возможность поехать в сильную лигу, и особенно в Серию А, то я отвечу: «Езжай немедленно».

Слухи о 9 миллионах? Я не хочу говорить о таких вопросах. Я его тренер, он мой игрок, и я счастлив работать с ним».

Супряга интересен «Дженоа» и «Торино». «Динамо» хочет не менее 9 миллионов евро.

Андрей Усмонов
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Теги

Мирча Луческу Динамо Киев Владислав Супряга

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