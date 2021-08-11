Тренер «Генка»: «Мы играли на равных с «Шахтером»
Фабрегас: «Нам нужно очень много работать, чтобы попытаться пройти «Шахтер»
Сеск рассказал о важности прохода дончан
10:58
Сеск Фабрегас / Фото: Монако
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал пресс-службе клуба о предстоящем плей-офф Лиги чемпионов с «Шахтером».
«Выход в следующую стадию – это очень важно для нашей уверенности, поскольку мы хотим завершить проделанную в прошлом сезоне работу.
Играть в Лиге чемпионов – мечта. В ближайшие две недели нам нужно очень много работать, чтобы попытаться пройти «Шахтер». Для нас это важно».
Напомним, ранее главный тренер «Монако» назвал «Шахтер» фаворитом в их противостоянии.
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