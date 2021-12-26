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Фабрицио Романо: «Эвертон» и «Динамо» уладили последние детали по трансферу Миколенко, ждите официальное объявление»

Переход близко
Футбол Украинская Премьер-лига
12:46
Фабрицио Романо: «Эвертон» и «Динамо» уладили последние детали по трансферу Миколенко, ждите официальное объявление»
Виталий Миколенко / Фото: ФК Динамо

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что вскоре «Эвертон» объявит о трансфере защитника «Динамо» Виталия Миколенко.

«Виталий Миколенко успешно прошел медицинское обследование в качестве нового игрока «Эвертона» неделю назад. Клубы уладили последние детали, чтобы объявить о сделке с украинским левым защитником.

Ждите официального объявления в ближайшее время».


Ранее стало известно, что Миколенко будет зарабатывать в «Эвертоне» в 5 раз больше, нежели в «Динамо».

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Эвертон Виталий Миколенко

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