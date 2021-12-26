Зарплата Миколенко в «Эвертоне» будет в пять раз выше, чем была в «Динамо»
Фабрицио Романо: «Эвертон» и «Динамо» уладили последние детали по трансферу Миколенко, ждите официальное объявление»
Переход близко
Виталий Миколенко / Фото: ФК Динамо
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что вскоре «Эвертон» объявит о трансфере защитника «Динамо» Виталия Миколенко.
«Виталий Миколенко успешно прошел медицинское обследование в качестве нового игрока «Эвертона» неделю назад. Клубы уладили последние детали, чтобы объявить о сделке с украинским левым защитником.
Ждите официального объявления в ближайшее время».
Ранее стало известно, что Миколенко будет зарабатывать в «Эвертоне» в 5 раз больше, нежели в «Динамо».