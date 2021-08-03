Защитник сборной Колумбии рассказал, как над ним поиздевался Месси
Фалькао может перейти в топ-клуб Португалии
У 35-летнего колумбийца есть и другие варианты
Радамэль Фалькао / фото - Getty Images
Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао вскоре может сменить клубную прописку.
По информации журналиста Николо Скира, на 35-летнего колумбийца претендует португальская «Брага». Также у форварда есть предложения из клубов из ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии.
Турецкий гранд готов расстаться с Радамелем из-за его высокой зарплаты. В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 18 матчей, на его счету 9 голов и 2 результативных передачи.
В другой португальский клуб ранее перешел форвард сборной Украины Роман Яремчук
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