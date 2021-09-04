Фалькао разорвал контракт с «Галатасараем»
Фалькао перешел в «Райо Вальекано»
Форвард продолжит карьеру в Испании
4 сентября 16:29
Фото: fotomac
Нападающий Радамель Фалькао стал игроком «Райо Вальекано».
С колумбийцем был подписан контракт на один год, сообщает сайт клуба. Он достался испанцам свободным агентом.
Недавно Фалькао разорвал контракт с «Галатасараем», где он отыграл два года. в прошлом сезоне он забил девять мячей в чемпионате Турции.
Форвард уже играл в Испании. Ранее он успешно защищал цвета мадридского «Атлетико».
Также на его счету выступления за «Порту», «Челси», МЮ и «Монако».
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