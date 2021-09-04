Фалькао перешел в «Райо Вальекано»

Форвард продолжит карьеру в Испании

Фото: fotomac

Нападающий Радамель Фалькао стал игроком «Райо Вальекано».

С колумбийцем был подписан контракт на один год, сообщает сайт клуба. Он достался испанцам свободным агентом.

Недавно Фалькао разорвал контракт с «Галатасараем», где он отыграл два года. в прошлом сезоне он забил девять мячей в чемпионате Турции.

Форвард уже играл в Испании. Ранее он успешно защищал цвета мадридского «Атлетико».

Также на его счету выступления за «Порту», «Челси», МЮ и «Монако».