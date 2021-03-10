Фанат ПСЖ устроил диверсию в отеле, где остановилась «Барселона»

Фанат ПСЖ / фото - Evening Standard

Фанаты ПСЖ всячески пытались помешать игрокам «Барселоны» нормально подготовиться к ответному матчу в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По информации издания RMC, один из фанатов снял номер в том же отеле, где остановились каталонцы. В 5 утра он включил пожарную сигнализацию в здании. За час до этого другие болельщики устроили фейерверк напротив окон гостиницы.

Тренер «Барселоны» Рональд Куман верит, что его команда способна на камбэк.

Матч ПСЖ – «Барселона» состоится в 22:00. Онлайн-трансляция встречи.