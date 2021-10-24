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Фанаты «Барселоны» напали на автомобиль Кумана после поражения «Реалу»
В клубе уже осудили поведение болельщиков
23:11
Роналд Куман / Фото: MARCA
После поражения «Барселоне» на «Камп Ноу» от «Реала» (1:2) в 10-м туре Ла Лиги болельщики напали на автомобиль главного тренера каталонцев Роналда Кумана.
Фанаты окружили автомобиль, начали стучать по машине и громко высказывать свое недовольство выступлениями команды.
Клуб опубликовал заявление, в котором осудил поведение фанатов и пообещал принять меры во избежание подобных инцидентов в дальнейшем.
Así ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive— Albert Rogé (@albert_roge) October 24, 2021
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