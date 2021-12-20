Фанаты «Брюгге» Соболя называли игроков «Андерлехта» Михайличенко «коричневыми обезьянами»

В Бельгии разразился скандал на расистской почве

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«Андерлехт» сыграл вничью в матче 20-го тура бельгийской Лиги Жупиле против «Брюгге» (2:2). После игры главный тренер команды Богдана Михайличенко Венсан Компани заявил, что со стороны фанатов коллектива Эдуарда Соболя звучали расистские оскорбления. Слова специалиста передает Voetbal International.

Чувствую опустошение. Весь матч фанаты «Брюгге» называли меня, мой тренерский штаб и игроков «коричневыми обезьянами». Это очень тяжело. Многие наши футболисты многое дали этой стране. Мы просто приехали играть в футбол. Мне не хочется разжигать конфликт с «Брюгге», но такие сейчас у меня эмоции. Я просто очень хочу домой. Желаю провести время с людьми, которые для меня важны.

Ранее хавбек «Черноморца» Сергей Кравченко признался, что в команде называют Мохамеда Кадири «черным» и «ниггером».