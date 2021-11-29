«Фанаты будут рады узнать». Глава France Football намекнул, кто получит «Золотой мяч»

Церемония состоится 29 ноября

Фото: News24

Главный редактор France Football Паскаль Ферре признался, что с обладателем «Золотого мяча-2021» уже сделали интервью и фотосессию.

Правда, кто именно получит награду пока говорить отказывается.

«Игрок уже знает. Мы сделали с ним большое интервью, фотосессию. Все было тайно, никто из посторонних об этом не знает. Победитель был в восторге, как и все предшественники! Футбольные фанаты также будут рады узнать обладателя 65-го «Золотого мяча». Я в этом уверен. Будет ли это первый «Золотой мяч» для триумфатора? Хорошая попытка».

Церемония состоится в Париже 29 ноября. Начало – в 21:30.

Ранее сообщалось, что награду получит Лионель Месси, который, якобы уже дал интервью по поводу победы, но сам Ферре эту информацию опроверг.