Фанаты «Черноморца» попросили мэра Одессы о помощи

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Огромное количество арендованных у «Динамо» игроков «Черноморца» агрессивно настроило многих болельщиков одесситов против руководства клуба.

Особо активные фанаты команды написали обращение к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой помочь «Черноморцу» решить эту конфликтную ситуацию:

Создается впечатление, что клуб захвачен в заложники чьих-то бизнес-интересов, далеких от футбола, и постепенно потерял свое главное предназначение: представлять Одессу в спортивной жизни страны, быть гордостью одесситов. Все, что происходит в клубе последние 5-6 лет, никак нельзя оценить положительно — спортивным директором был назначен человек, далекий от спорта.

Клуб отгородился от болельщиков, закрыв официальный форум, руководство вступило в конфликт с «Ультрас» Черноморца, фактически убрав их со стадиона. Все это привело к постепенному оттоку болельщиков, пустым трибунам одесского стадиона «Черноморец». Но часть самых преданных фанов все же остались, и были готовы все это терпеть, пока не узнали новую, самую ужасную новость.

Наш гордый «Черноморец», в прошлом игравший на равных с самим Реалом из Мадрида, сегодня де-факто стал фарм-клубом наших непримиримых соперников Динамо Киев! Часть игроков, завоевавших путевку в Премьер-лигу, были исключены из команды, и были заменены на 15 арендованных игроков молодежной команды Динамо Киев вместе с их тренерским штабом.

Таким образом, количество арендованных игроков уже превысило количество игроков на контракте! Может ли эта команда после этого носить гордое и грозное имя Черноморец? Обкатывая чужую молодежь, мы ставим крест на надеждах молодых одесских футболистов.

Нам также неясно положение дел со стадионом «Черноморец». Мы искренне надеялись, что новые владельцы вместе со стадионом приобретут и клуб, но вместо этого мы наблюдаем совершенно другую картину: переговоры зашли в тупик, цену нынешнее руководство значительно завышает, к тому же следует разобраться в условиях при которых клуб достался Климову и какое количество уголовных дел сейчас открыто в отношении ПАТ «Черноморец». Мы знаем, что Вы планируете встречу с представителями американской компании по этим и другим вопросам.

Мы просим Вас поспособствовать передаче под контроль и управление всех объектов инфраструктуры и интеллектуальных прав от нынешнего владельца Климова Л.М. к американской компании Allrise capital inc., которая владеет стадионом «Черноморец».

Мы убедительно просим Вас пригласить на эту встречу представителей фан-движения клуба, ветеранов команды, печатные, телевизионные и электронные СМИ, простых болельщиков со стажем, представителей руководства клуба.

Нам просто необходимо всем вместе, за круглым столом начать решать проблемы «Черноморца», мы верим, что Вы как Городской голова Одессы сможете повлиять на эту непростую ситуацию и подарить одесситам то, чего они так долго ждут — возродить наш любимый и легендарный «Черноморец»!