Стала известна цена новой формы «Шахтера»
Фанаты «Динамо» сорвали эмблемы «Шахтера» и надругались над ними
Ультрас киевского клуба не дремлют
Фото: ФК Шахтер
Ультрас «Динамо» WBC на своей странице в Instagram опубликовали фото сорванных эмблем «Шахтера» с баннеров к презентации новой формы донецкого клуба.
Также фанаты опубликовали фото, где неизвестные стоят на баннерах с эмблемой. Кроме того, они добавили подпись к посту: «Вам тут не рады».
Напомним, «Шахтер» презентовал новую форму 15-го июля, она уже поступила в продажу и стоит недешево.
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