Фанаты «Динамо» сорвали эмблемы «Шахтера» и надругались над ними

Ультрас киевского клуба не дремлют

Фото: ФК Шахтер

Ультрас «Динамо» WBC на своей странице в Instagram опубликовали фото сорванных эмблем «Шахтера» с баннеров к презентации новой формы донецкого клуба.

Также фанаты опубликовали фото, где неизвестные стоят на баннерах с эмблемой. Кроме того, они добавили подпись к посту: «Вам тут не рады».

Напомним, «Шахтер» презентовал новую форму 15-го июля, она уже поступила в продажу и стоит недешево.