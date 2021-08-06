«Интер» может подписать форварда «Фиорентины» на замену Лукаку
Фанаты «Интера» начали протесты против продажи Лукаку
Форвард может оказаться в «Челси»
08:35
Ромелу Лукаку / Фото: Twitter
Фанаты «Интера» разместили баннер перед офисом клуба, который обращен к президенту «нерадзурри» Стивену Чжану, сообщает Football Italia.
«Чжан, твое время истекло».
По информации источника, протесты связаны с возможной продажей форварда Ромелу Лукаку в «Челси».
Ранее сообщалось, что Лукаку заинтересован в возвращении в «Челси», стороны уже обсудили потенциальную зарплату бельгийца.
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