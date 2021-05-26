«Ингулец» заинтересован в подписании Банады и Гречишкина
Фанаты «Интера» требуют отставки президента клуба
Болельщики недовольны решением руководства сократить финансирование
18:51
Стивен Чжан / фото - Интер
Фанатское объединение миланского «Интера» Curva Nord требует отставки президента клуба Стивена Чжана.
Болельщики собрались у штаб-квартиры клуба после заявления руководства о сокращении финансирования. Фанаты вывесили баннеры с надписями:
«Чжан, возьми ответственность или убирайся из города.
Сокращение команды чемпионов – для идиотов. Тренер, персонал и футболисты неприкосновенны!».
Сообщается, что из-за этого решения Антонио Конте может покинуть тренерский мостик «Интера» уже в ближайшие дни.
Напомним, «Интер» хочет провернуть трансфер Жиру.
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