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«Фантастические три года» – Шовковский попрощался со сборной Украины

Легендарный голкипер входил в штаб Андрея Шевченко
Футбол Сборная Украины
3 августа 20:18
«Фантастические три года» – Шовковский попрощался со сборной Украины
Александр Шовковский / Фото - 1927.kiev.ua

Экс-голкипер Александр Шовковский, ранее работавший в тренерском штабе Андрея Шевченко, в своем Facebook попрощался со сборной Украины.

Хочу поблагодарить Андрея Шевченко за возможность присоединиться к тренерскому штабу национальной сборной команды Украины! Хочу поблагодарить президента УАФ Андрея Павелко, который поддержал мою кандидатуру!

Гранде Мауро Тасотти!
Андреа Мальдера!
Андреа Адзалин!
Луиджи Ночентини!
Педро Луис Харо!

Это были фантастические три года, где я работал с профессионалами своего дела! Мы прошли замечательный путь от побед в Лиге Наций до фантастического выступления в квалификации к Евро-2020, где в финальной части добыли исторический для Украины результат, попав в восьмерку сильнейших команд Европы!

Хочу поблагодарить каждого, с кем пришлось сотрудничать в этот период от медицинского персонала до административного! И я уверен, что работа нашего тренерского штаба станет фундаментом для еще более успешного выступления нашей национальной дружины!

Напомним, в конце июля истек контракт тренерского штаба Шевченко с УАФ. В организации подтвердили, что он не был продлен.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Шовковский УАФ

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