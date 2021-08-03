«Фантастические три года» – Шовковский попрощался со сборной Украины

Александр Шовковский / Фото - 1927.kiev.ua

Экс-голкипер Александр Шовковский, ранее работавший в тренерском штабе Андрея Шевченко, в своем Facebook попрощался со сборной Украины.

Гранде Мауро Тасотти!

Андреа Мальдера!

Андреа Адзалин!

Луиджи Ночентини!

Педро Луис Харо!

Это были фантастические три года, где я работал с профессионалами своего дела! Мы прошли замечательный путь от побед в Лиге Наций до фантастического выступления в квалификации к Евро-2020, где в финальной части добыли исторический для Украины результат, попав в восьмерку сильнейших команд Европы!

Хочу поблагодарить каждого, с кем пришлось сотрудничать в этот период от медицинского персонала до административного! И я уверен, что работа нашего тренерского штаба станет фундаментом для еще более успешного выступления нашей национальной дружины!