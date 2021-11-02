Организация FARE осудила заголовок известной итальянской газеты, назвав его расистским
FARE призвало наказать Беседина за слова о геях
Организация считает слова украинца недостойными и требуют для него дисциплинарного наказания
2 ноября 14:52
Артем Беседин / Фото: ФК Динамо
Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) критически отреагировала на слова форварда киевского «Динамо» Артема Беседина об ЛГБТ-сообществе.
«Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения – неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре.
Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии — узнать больше о людях, которые его окружают в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием».
Напомним, ранее Беседин очень жестко высказался о людях с нетрадиционной ориентацией.
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