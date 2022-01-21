Фати из-за травмы рискует пропустить еще два месяца

Полузащитник травмировался в матче за Кубок Испании

Фото: Marca

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати может вновь выбыть из-за травмы на долгий срок.

Он получил повреждение в игре против «Атлетика» (2:3) в Кубке Испании. Примечательно, что он появился на замену, но в экстра-тайме был заменен.

Сайт клуба сообщил, что у него травма левого бедра. Он может пропустить до двух месяцев.

Фати лишь осенью вернулся после травмы колена из-за которого пропустил почти год. Также из-за другой травмы он уже пропустил два месяца и вернулся лишь в начале января.