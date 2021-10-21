Фати: «У меня были предложения не из Испании, но я хочу расти вместе с «Барселоной»

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Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати признался sport.es, что рад продлению контракта с «Барселоной».

Я еще ничего не сделал, и я должен продолжать работать, чтобы показать себя. Я могу улучшить многие аспекты своей игры, и этого можно достичь только ежедневной работой. Нет давление на меня, это мотивация, которая заставляет меня улучшаться день ото дня.

С первого дня я хотел продлить контракт, чтобы остаться в «Барселоне». Я рад, что клуб доверяет мне. У меня были предложения из-за границы, но моя мечта всегда заключалась в том, чтобы расти и преуспевать. Расти в «Барселоне» и вместе с клубом».