Фаворов: «Нельзя сказать, что «Ференцварош» на голову сильнее всех»

Артем Фаворов / фото - Футбол 24

Украинский полузащитник «Залаэгерсега» Артем Фаворов прокомментировал третье чемпионство «Ференцвароша» кряду, а также рассказал о роли Сергея Реброва в клуба и об отношении фанатов к специалисту.

Его здесь обожают. Он вывел «Ференцварош» в Лигу чемпионов, трижды выиграл чемпионат. Его заслуга огромная. Но у «Ференцвароша» и финансовые возможности намного больше, чем у остальных команд, соответственно футболисты классом повыше. Однако нельзя сказать, что «Ференцварош» на голову сильнее всех. Они не побеждают всех с разгромным счетом. Все команды дают им бой, борьба идет в каждой игре. «Ференцварош» просто более стабилен на протяжении турнирной дистанции, и побеждает три года кряду заслуженно. До Реброва «Ференцварош» не побеждал три года подряд в чемпионате. Есть еще такой момент, что главный конкурент «Фехервар», за который выступает Ваня Петряк, стал слабее в сравнении с прошлым годом, поэтому и отрыв такой.

В чемпионате Украины «Ференцварош» боролся бы за золото?

Не знаю. Разный футбол. Они здесь играют в один футбол, а в Украине совершенно другой – закрытый стиль, играют больше на результат.