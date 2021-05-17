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Фаворов: «Нельзя сказать, что «Ференцварош» на голову сильнее всех»

Украинский полузащитник «Залаэгерсега» – о роли Сергея Реброва в венгерском клубе
Футбол Украинские легионеры
17 мая 17:04
Фаворов: «Нельзя сказать, что «Ференцварош» на голову сильнее всех»
Артем Фаворов / фото - Футбол 24

Украинский полузащитник «Залаэгерсега» Артем Фаворов прокомментировал третье чемпионство «Ференцвароша» кряду, а также рассказал о роли Сергея Реброва в клуба и об отношении фанатов к специалисту.

«Ференцварош» на голову сильнее остальных в Венгрии? Что о Реброве говорят?

Его здесь обожают. Он вывел «Ференцварош» в Лигу чемпионов, трижды выиграл чемпионат. Его заслуга огромная. Но у «Ференцвароша» и финансовые возможности намного больше, чем у остальных команд, соответственно футболисты классом повыше. Однако нельзя сказать, что «Ференцварош» на голову сильнее всех. Они не побеждают всех с разгромным счетом. Все команды дают им бой, борьба идет в каждой игре. «Ференцварош» просто более стабилен на протяжении турнирной дистанции, и побеждает три года кряду заслуженно. До Реброва «Ференцварош» не побеждал три года подряд в чемпионате. Есть еще такой момент, что главный конкурент «Фехервар», за который выступает Ваня Петряк, стал слабее в сравнении с прошлым годом, поэтому и отрыв такой.

В чемпионате Украины «Ференцварош» боролся бы за золото?

Не знаю. Разный футбол. Они здесь играют в один футбол, а в Украине совершенно другой – закрытый стиль, играют больше на результат. 

Напомним, Ребров может уйти тренировать команду из Греции.

 

Источник: FanDay Михаил Рыбак
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Сергей Ребров

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