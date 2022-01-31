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Фаворов поделился эмоциями после гола команде с тремя украинцами в составе

Хавбек принес «Академии Пушкаша» победу в чемпионате Венгрии
Футбол Украинские легионеры
16:58
Фаворов поделился эмоциями после гола команде с тремя украинцами в составе
Фото - КОМАНДА 1

Полузащитник «Академии Пушкаша» Артем Фаворов высказался о своем победном голе в матче чемпионата Венгрии против «Фехервара» (1:0). В составе соперника выступают украинцы Иван Петряк, Евгений Макаренко и Богдан Леднев.

Я бы не сказал, что мы отцепили конкурента. Здесь каждый у каждого может отобрать очки. Несмотря на то, что мы убежали от «Фехервара» на восемь очков, вся борьба впереди, поскольку до конца чемпионата еще 15 туров. Просто это очередные три балла в копилку. Вдвойне приятно, что через два дня после тяжелой победы над «Ференцварошем», нам удалось выиграть еще у одного сильного оппонента.

Мне здесь еще не приходилось участвовать в поединке, когда на поле было сразу четыре украинца. Можно сказать, мини-сборная Украины. Мой гол? На дальней штанге головой замкнул классную фланговую передачу партнера.

Знаком ли с украинцами «Фехервара»? Да. С Богданом Ледневым чуть меньше, поскольку мы с ним пересекались в Украине, играя друг против друга, а Евгения Макаренко и Ивана Петряка знаю уже давно, поддерживаем отношения.

У нас нет задачи выиграть золотые медали. Мы идем от игры к игре, стараемся побеждать. Мы понимаем силу «Ференцвароша», команды с большим бюджетом и классными исполнителями. «Пушкаш Академия» будет бороться до конца, а там посмотрим.

Еврокубки? И такой задачи нет. Но все мы понимаем, что это реально. Мы в прошлом году выступали в Европе. И хотя нам об этом не говорят, Пушкаш Академия — амбициозная команда, в клубе все делается для того, чтобы коллектив показывал хорошие результаты.

Свою лепту в достижение хороших результатов украинские ребята, без сомнения, вносят. Если лучшие венгерские клубы приглашают украинцев, значит, не зря делается ставка на наш рынок. Здесь понимают, что украинцы умеют играть в футбол.

Мне нравится в Венгрии. Я читал, что некоторые говорят, что здесь слабый чемпионат, но я считаю, что в Венгрии хороший уровень футбола, который с каждым годом становится сильнее. Клубы тратят серьезные деньги на улучшение инфраструктуры, на приглашение качественных футболистов. Это зря не проходит.

Вот, к примеру, спустя многие годы «Ференцварош» во многом благодаря Сергею Реброву выступал в групповом раунде Лиги чемпионов, сейчас был в группе Лиги Европы. В чемпионате Венгрии мало команд, которые закрываются, как в Украине практически все, кто играет против «Динамо» или «Шахтера».

Финансовый аспект? Я бухгалтерией не занимаюсь, но, думаю, в тройке чемпионата будем. Контракт заканчивается ближайшим летом. Что потом – пока не задумывался. Поживем-увидим. Сейчас все мои мысли связаны с удачным выступлением команды в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что еще один игрок «Динамо» перейдет в «Фехервар».

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Фехервар Академия Пушкаша Чемпионат Венгрии (футбол) Евгений Макаренко Богдан Леднев Иван Петряк

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