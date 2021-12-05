Фаворов принес «Заре» победу над «Ингульцом»
В 17-м туре украинской Премьер-лиги «Заря» на своем поле минимально переиграла «Ингулец».
Первый тайм прошел в равной борьбе. Команды ушли на перерыв, так и не забив ни одного мяча на двоих.
Героем встречи для бронзового призера стал Фаворов. Защитник переправил мяч в ворота после подачи углового. Его гол так и остался единственным в матче.
«Заря» обошла «Днепр-1» в турнирной таблице. Однако у конкурента есть игра в запасе. «Ингулец» остался в зоне вылета.
УПЛ, 17 тур
«Заря» – «Ингулец» 1:0
Гол: Фаворов, 62
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Леовижилдо, Громов, Цвек, Булеца, Гладкий, Кабаев (Алибеков, 90), Захеди (Овусу-Фримпонг, 90).
«Ингулец»: Шуст, Полегенько, Поспелов, Бен-Салем, Опанасенко, Коваленко, Козак, Лупашко, Шишка (Головкин, 88), Запорожец, Стефен (Плохотнюк, 77).Предупреждения: Вернидуб, Кабаев, Фаворов, Шахаб – Поспелов
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