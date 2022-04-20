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FC Everton и Parimatch Ukraine проводят аукцион помощи украинцам

Цель – собрать миллион гривен помощи Украине 
Футбол
18:38
FC Everton и Parimatch Ukraine проводят аукцион помощи украинцам

Украина продолжает героически бороться с агрессией россии. На большой войне нет маленьких дел. Поэтому аукцион помощи Украине продолжается.  Итого уже собрано  335 тысяч грн. Наша цель – собрать миллион гривен помощи Украине и уже треть от этой суммы мы собрали! 

Украину поддерживают по всему миру. Один из наших крупнейших союзников – Англия. И английские клубы помогают нашим переселенцам и отправляют помощь в страну. Один из таких клубов – ФК Эвертон. "Ириски" является девятиразовым чемпионом Англии и партнером Parimatch, поэтому с радостью предоставили футболку с автографами игроков для нашего аукциона. 

Все вырученные средства будут направлены на покупку лекарств, бронежилетов, тепловизоров и других необходимых вещей для украинцев.  

Футболку подписали игроки клуба после одной из последних побед Эвертона в Английской Премьер-Лиге. Аукцион уже начался и проходит на официальной странице Parimatch Ukraine в Instagram. Каждый желающий может написать в комментариях к посту сумму, за которую готов выкупить лот (стартовая цена - 15 тыс гривен). Аукцион продлится 48 часов, побеждает ставка с наибольшей суммой.  

Напомним, это уже седьмая серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine. Победитель аукционов купили лоты и уже перевели средства для помощи Украине. Общая сумма составляет 335 тыс грн.

 

 

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