FC Juventus и Parimatch Ukraine продолжают помогать украинцам

Принять участие в аукционе и помочь Украине может каждый желающий

Украина сегодня – главная тема мировых медиа и Италия не исключение. Именно поэтому один из самых известных футбольных клубов мира, партнер Parimatch FC Juventus вызвался помочь нашей стране.

Клуб предоставил эксклюзивный мяч с автографами игроков. "Юве" сейчас борется за скудетто Серии А – тем более ценное внимание клуба к Украине. Мяч с автографами игроков можешь получить именно ты! Участвуй и побеждай в нашем аукционе. Итого мы собрали уже 374 тысяч грн. Наша цель – собрать МИЛЛИОН гривен помощи Украине!

Напоминаем, цель аукциона – собрать дополнительные средства на неотложные нужды Украины и украинцев: лекарства, бронежилеты и тепловизоры.

Аукцион уже начался и проходит на официальной странице Parimatch Ukraine в Instagram. Каждый желающий может написать в комментариях к посту сумму, за которую готов выкупить лот (стартовая цена – 15 тыс. гривен). Аукцион продлится 72 часа, побеждает ставка с самой большой суммой.

Напомним, это уже девятая серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine. Победители прошлых серий уже получил свои лоты и отправили средства на помощь Украине. Общая сумма составляет 374 тыс. грн.







