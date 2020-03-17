Федерация футбола Казахстана огласила список сборной на матчи с Украиной и Францией

Также стал известен ближайший резерв команды

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Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов вызвал 30 игроков на отборочные матчи к чемпионату мира-2022 против Франции и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.

Состав сборной Казахстана

Вратари: Александр Мокин («Тобол»), Стас Покатилов («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»).

Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов, Тимур Досмагамбетов (оба – «Ордабасы»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – «Тобол»), Олжас Керимжанов («Туран»), Нурали Алип («Кайрат»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Тимур Рудосельский («Лори Ванадзор», Армения), Дмитрий Шомко («Ротор», Россия).

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагиберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все – «Тобол»), Рамазан Оразов («Чайка», Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – «Кайрат»), Владислав Васильев («Энергетик-БГУ», Беларусь), Еркебулан Тунгишбаев, Эльхан Астанов (оба – «Ордабасы»), Максим Федин, Максим Самородов (оба – «Актобе»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Крылья Советов», Россия), Рамазан Каримов («Каспий»).

Резерв сборной Казахстана

Вратарь: Дмитрий Непогодов («Астана»).

Защитники: Карам Султанов, Михаил Габышев (оба – «Шахтер» Караганда), Багдат Каиров («Ордабасы»), Алибек Касим («Кызыл-Жар СК»).

Полузащитники: Юрий Перцух («Актобе»), Аслан Дарабаев («Каспий»), Акмаль Бахтияров («Жетысу»).

Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Оралхан Омиртаев («Тобол»).

Ранее стало известно, что сборная Украины проведет матчи отбора на ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном без зрителей.