Федецкий: «Будем резать москалей как свиней»

Экс-игрок сборной Украины записался в тероборону в Луцке

Артем Федецкий / Фото: Футбол 24

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий, который записался в тероборону в Луцке, заявил, что регион готов к активным боевым действиям против российских оккупантов-террористов.

«Если москали прорвутся сюда, они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины. Там ребята их жгут, а мы будем их здесь резать как свиней. Так оно и будет».

Напомним, с первых дней войны в киевскую тероборону записался Александр Алиев, бывший полузащитник «Динамо», который родился в россии.