Федецкий: «Было бы интересно увидеть поединок Украина – Италия»

Артем Федецкий / Фото - Интерфакс-Украина

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил выступления «сине-желтых» в группе C на Евро-2020 и поделился своим взглядом на будущее. Сегодня, 21 июня, команда Андрея Шевченко сыграет против Австрии.

Понравился рисунок игры «сине-желтых» в матче с Северной Македонией. И пусть кто-то говорит, что второй тайм команда Андрея Шевченко провалила, я с этим не согласен. Украины действовала по результату. Нам была нужна победа, и мы ее достигли, поэтому вопросов возникать не должно.

Зная отношение к делу Ярмолы, я бы не назвал уникальностью то, что он вытаскивает сборную. Это просто профессионализм. К нему было недоверие в «Боруссии», «Вест Хэме», но он доказывает, что такими футболистами разбрасываться нельзя. И то, что он взял на себя лидерские функции, в этом нет ничего удивительного, не зря Андрюха носит капитанскую повязку.

Уверен, что хватит сил на Австрию. С этим проблем не будет. У сборной сильный тренерский штаб и персонал, поэтому они знают, что делать в такой ситуации.

От сборной Украины я жду положительного результата и выхода в плей-офф. Счет? Очень хочется победы, но предположу, что поединок завершится вничью — 1:1.

Второе место в группе выходит на Италию? Было бы интересно увидеть такой поединок, и в очередной раз посмотреть на нашу сборную в противостоянии с одним из фаворитов чемпионата Европы.