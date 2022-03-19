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Федецкий: «Даже не хочу говорить о Тимощуке. Не знаю, как ему дальше с этим жить»

Экс-защитник в шоке от предательства Украины своим бывшим другом
Футбол Сборная Украины
19 марта 15:56
Федецкий: «Даже не хочу говорить о Тимощуке. Не знаю, как ему дальше с этим жить»
Тимощук и Федецкий / Фото: УНИАН

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о предательстве Анатолия Тимощука, который пока не высказался о кровавом вторжении россии в нашу страну, к тому же продолжает работать в «Зените».

«Война закончится и Украина обязательно победит. Как дальше с этим жить Тимощуку, я не знаю. По-видимому, у него нет ни сердца, ни совести. Совершенно ничего у него нет в груди. Пустой человек, который поставил деньги выше совести и народа Украины.

Бог ему судья, но он показал свое лицо. Мне неприятно сейчас говорить об этом, потому что мы с детства общались и дружили с этим человеком. Его поступок не подлежит никакой логике. Он предал себя прежде всего. Даже не знаю, как на это отреагируют его родители из Луцка. Тимощук знал, на что он идет».

Напомним, УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии и удалила его из реестра игроков сборной Украины.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Артем Федецкий Анатолий Тимощук

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