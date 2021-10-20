Федецкий: «Динамо» может на что-то рассчитывать в матче с «Барселоной»

Артем Федецкий / фото - FootBoom

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий дал свой прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Барселоны».

Ничья в этом матче будет расцениваться тоже как хороший результат. Это будет неплохо для киевлян. Впервые за три матча «Барселона» победила, а именно – в матче Примеры с «Валенсией» (3:1). Каталонцам нужно за те поражения реабилитироваться перед фанатами, как не крути. Это давит на них, и «Барселоне» просто не будет.

Но, мне кажется, в Барселоне такого результата, какой был зафиксирован в Мюнхене, не будет. Может кто-то скажет, что я нереально на вещи смотрю, но в принципе надежда насчет киевлян в матче с «Барселоной» есть. Думаю, динамовцы могут увезти из Барселоны очко, как минимум».