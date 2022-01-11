«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»
Федецкий: «Динамо» по игре выглядит интереснее «Шахтера»
Экс-игрок сборной Украины высказал мнение о чемпионской гонке в УПЛ
11 января 17:38
Артем Федецкий / Фото: Twitter
Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий высказал свое мнение о чемпионской гонке в УПЛ.
– Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо». Вне всякого сомнения, киевляне захотят подтвердить свой статус лучшей команды страны.
Что касается горняков, то я всегда привык видеть в их исполнении классные матчи. К сожалению, под руководством Роберто Де Дзерби «Шахтер» не показывает всего того, чего ждешь от этой команды. Да, сделаем скидку на то, что итальянский специалист работает с коллективом только первый год.
«Динамо» более сыграно, и по игре бело-синие выглядят немного интереснее.
– Какая команда завоюет бронзовые медали?
– «Днепр-1», «Заря», «Ворскла», «Александрия»… Рискну поставить на команду Виктора Скрипника. У луганчан больше опыта подобной борьбы
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» сейчас опережает «Динамо» на 2 очка.
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