Федецкий: «Динамо» по игре выглядит интереснее «Шахтера»

Артем Федецкий / Фото: Twitter

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий высказал свое мнение о чемпионской гонке в УПЛ.

Что касается горняков, то я всегда привык видеть в их исполнении классные матчи. К сожалению, под руководством Роберто Де Дзерби «Шахтер» не показывает всего того, чего ждешь от этой команды. Да, сделаем скидку на то, что итальянский специалист работает с коллективом только первый год.

«Динамо» более сыграно, и по игре бело-синие выглядят немного интереснее.

– Какая команда завоюет бронзовые медали?

– «Днепр-1», «Заря», «Ворскла», «Александрия»… Рискну поставить на команду Виктора Скрипника. У луганчан больше опыта подобной борьбы