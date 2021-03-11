Федецкий: «Фонсеку ждет битва не с Каштру, а с игроками «Шахтера»

Бывший защитник «Шахтера» Артем Федецкий поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «горняки» встретятся с «Ромой». Встреча в Риме начнется в 22:00.

В этом матче результат может быть непредсказуемый. Матч будет очень интересный. Состоится интересное противостояние двух похожих по стилю тренеров, которые прошли похожий путь. В первую очередь, будет противостояние не Каштру – Фонсека, а Фонсека – игроки «Шахтера». Игроки очень хорошо знакомы с требованиями Фонсеки, и я не думаю, что он за такой короткий период отошел от своего стиля и много чего поменял. Может, на каких-то позициях у «Ромы» немного сильнее игроки, но как команда «Шахтер» выглядит симпатичнее.

Потеря Степаненко – это ключевая потеря для «Шахтера». Как мы видим, это большая потеря не только в еврокубках, но и в чемпионате Украины. Его некем заменить – это важный игрок команды, с огромным опытом, который читает игру команды. Кого бы ни поставил Каштру – никто не сможет заменить Степаненко равноценно.

Под вопросом сегодня участие в матче Джеко – это будет большим плюсом для «Шахтера». У Джеко тоже сейчас не все хорошо – он конфликтует с главным тренером. Когда у команды конфликты, и игроки все это видят – это не очень хорошо.

Чтобы рассчитывать на положительный результат, «Шахтеру» нужно забивать в Риме. Если «Шахтер» в Риме не забьет, то ему будет очень тяжело.