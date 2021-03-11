Федецкий: «Фонсеку ждет битва не с Каштру, а с игроками «Шахтера»
Экс-защитник «горняков» поделился ожиданиями от матча с «Ромой»
Бывший защитник «Шахтера» Артем Федецкий поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «горняки» встретятся с «Ромой». Встреча в Риме начнется в 22:00.
Фаворитом на бумаге может быть кто угодно. У «Шахтера» большой еврокубковый опыт, есть опытные игроки. Я бы делал акцент на другом – «Шахтер» сейчас переживает непростой период, не могу сказать, что кризисный, но такое случается в футболе. И у «Ромы» не все гладко – ходят слухи, что Фонсеку могут уволить в конце сезона, и владелец «Ромы» хочет сделать перестройку клуба.
В этом матче результат может быть непредсказуемый. Матч будет очень интересный. Состоится интересное противостояние двух похожих по стилю тренеров, которые прошли похожий путь. В первую очередь, будет противостояние не Каштру – Фонсека, а Фонсека – игроки «Шахтера». Игроки очень хорошо знакомы с требованиями Фонсеки, и я не думаю, что он за такой короткий период отошел от своего стиля и много чего поменял. Может, на каких-то позициях у «Ромы» немного сильнее игроки, но как команда «Шахтер» выглядит симпатичнее.
Потеря Степаненко – это ключевая потеря для «Шахтера». Как мы видим, это большая потеря не только в еврокубках, но и в чемпионате Украины. Его некем заменить – это важный игрок команды, с огромным опытом, который читает игру команды. Кого бы ни поставил Каштру – никто не сможет заменить Степаненко равноценно.
Под вопросом сегодня участие в матче Джеко – это будет большим плюсом для «Шахтера». У Джеко тоже сейчас не все хорошо – он конфликтует с главным тренером. Когда у команды конфликты, и игроки все это видят – это не очень хорошо.
Чтобы рассчитывать на положительный результат, «Шахтеру» нужно забивать в Риме. Если «Шахтер» в Риме не забьет, то ему будет очень тяжело.
Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Рома» – «Шахтер» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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