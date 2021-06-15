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Федецкий: «Игра с Нидерландами была очень достойной. Обидно, что не дотерпели»

Экс-защитник сборной Украины отметил, что мало кто верил в возможность отыграть два мяча
Футбол Сборная Украины
14:03
Федецкий: «Игра с Нидерландами была очень достойной. Обидно, что не дотерпели»
Артем Федецкий / Фото - УАФ

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился впечатлениями от стартового поединка Евро-2020 против Нидерландов (2:3).

Я во время матча Нидерланды – Украина был на фан-зоне во Львове. Во Львове поддерживать свои команды умеют. Там всегда хорошо сборную поддерживают. На фан-зоне атмосфера была очень классная.

Когда счет стал 2:0 в пользу Нидерландов, мало, кто думал, что сборная Украины отыграет два мяча. Не все в это верили. Когда Ярмоленко забил тот сумасшедший гол, то надежда появилась. Потом Украина сравняла счет.

Но обидно, что ребята где-то не дотерпели до конца. Если говорить честно, то голландцы где-то были ближе к победе, чем мы к ничьей. Жора Бущан несколько раз здорово выручил в первом тайме.

Игра была очень достойной и приличной. Это нам дарит надежду на будущие матчи. Будем верить, что все сложится для нас так, что команда выйдет из группы. Для этого нам нужно одержать две победы в матчах с Северной Македонией и Австрией.

Шикарный гол Ярмоленко голландцам? Я Андрея поздравил. Написал ему после игры. Но это стиль. Этот стиль – это почерк Ярмоленко. Забитый мяч получился красивым, сумасшедшим, но мы знаем, что Андрей эти моменты очень классно реализовывает, работает над ними. Видно, что это не случайный гол.

Напомним, Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко сравнялись в по «гол + пас» в футболке сборной.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Нидерланды - Украина Артем Федецкий сборная Нидерландов (футбол) Андрей Ярмоленко

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