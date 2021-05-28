Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец 0:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Федецкий: «Мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира»

Многие верят в успех национальной сборной
Футбол Чемпионат Европы UEFA
09:35
Федецкий: «Мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира»
Артем Федецкий / фото - dynamo.kiev

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал порталу zbirna.com об ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы, а также оценил шансы национальной сборной Украины на этом турнире:

Какая сборная фаворит Евро?

«Я бы назвал сборные Франции, Германии и Испании. Впрочем, мне что-то подсказывает, что на предстоящем чемпионате Европы будет немало сюрпризов».

Не совсем удачный старт в отборе на чемпионат мира может как-то сказаться на нашей команде во время финальной части Евро?

«Это покажут только сами поединки чемпионата Европы. Однако хочется верить, что ничьи с Финляндией и Казахстаном могут быть встряской для наших ребят. Важно, сделать правильный анализ, а во время форума абстрагироваться от тех осечек. Верю, что сборная Украины докажет случайность своих промахов в отборе чемпионата мира».

Какие козыри есть в рукаве у Андрея Шевченко?

«Это лучше спросить у главного тренера. Но очень радует тот факт, что в хорошей форме пребывают лидеры нашей сборной Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Также важно, чтобы к старту соревнований набрал оптимальные кондиции Тарас Степаненко».

Первый матч на турнире сине-желтым предстоит сыграть против хозяев, команды Нидерландов. Это плюс или минус для подопечных Андрея Шевченко?

«Трудно сказать, 50 на 50. Это стартовый матч турнира для обеих сборных. Да, нидерландцы считаются фаворитами этого противостояния, но и нашей команде неплохо было бы в этом поединке добиться положительного результата, чтобы потом была большая уверенность. Это стало бы серьезной заявкой на выход из группы».

Какой результат на Евро считался бы для сборной Украины удовлетворительным?

«Хуже, чем на прошлых наших чемпионатах Европы быть уже не может. Думаю, что сейчас все как минимум ждут от сине-желтых выхода из группы. Потом? Конечно, многое зависит от того, кто достанется в соперники. Но я мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира…»

В предверии чемпионата Европы национальной сборной предстоит сыграть товарищеские матчи с Северной Ирландией и Кипром.

Напомним, ранее Циганков вошел в топ-20 бомбардиров сборной Украины.

Источник: Dynamomania
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Федецкий

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Федецкий: «Шевченко даст сыграть с Бахрейном людям из расширенного списка»
Федецкий: «Шевченко даст сыграть с Бахрейном людям из расширенного списка»
Футбол Сборная Украины
23 мая 14:12

Новости: Футбол

Семин: «Футбол принадлежит болельщикам»
Семин: «Футбол принадлежит болельщикам»
В Европе
10:17
Антонов – о победе над «Металлистом-1925»: «Понимали силу нашего соперника»
Антонов – о победе над «Металлистом-1925»: «Понимали силу нашего соперника»
Первая лига
10:10
Спортивный директор «Лиона» прокомментировал уход Депая из команды
Спортивный директор «Лиона» прокомментировал уход Депая из команды
Лига 1 (Франция)
09:52
Защитник «Шахтера» вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Защитник «Шахтера» вызван в олимпийскую сборную Бразилии
В мире
09:50
«Пункт назначения – Порту». Зинченко вместе с «Ман Сити» отправился в Португалию
«Пункт назначения – Порту». Зинченко вместе с «Ман Сити» отправился в Португалию
Лига чемпионов UEFA
09:43
Йоканович – новый главный тренер «Шеффилда»
Йоканович – новый главный тренер «Шеффилда»
Премьер-Лига (Англия)
09:36
Федецкий: «Мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира»
Федецкий: «Мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира»
Чемпионат Европы UEFA
09:35
Спаллетти возглавит «Наполи» в ближайшее время
Спаллетти возглавит «Наполи» в ближайшее время
Серия А (Италия)
09:21
ПСЖ хочет переманить Эрнандеса из «Милана»
ПСЖ хочет переманить Эрнандеса из «Милана»
Серия А (Италия)
09:13
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости