Федецкий: «Мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира»

Многие верят в успех национальной сборной

Артем Федецкий / фото - dynamo.kiev

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал порталу zbirna.com об ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы, а также оценил шансы национальной сборной Украины на этом турнире:

Какая сборная фаворит Евро?

«Я бы назвал сборные Франции, Германии и Испании. Впрочем, мне что-то подсказывает, что на предстоящем чемпионате Европы будет немало сюрпризов».

Не совсем удачный старт в отборе на чемпионат мира может как-то сказаться на нашей команде во время финальной части Евро?

«Это покажут только сами поединки чемпионата Европы. Однако хочется верить, что ничьи с Финляндией и Казахстаном могут быть встряской для наших ребят. Важно, сделать правильный анализ, а во время форума абстрагироваться от тех осечек. Верю, что сборная Украины докажет случайность своих промахов в отборе чемпионата мира».

Какие козыри есть в рукаве у Андрея Шевченко?

«Это лучше спросить у главного тренера. Но очень радует тот факт, что в хорошей форме пребывают лидеры нашей сборной Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Также важно, чтобы к старту соревнований набрал оптимальные кондиции Тарас Степаненко».

Первый матч на турнире сине-желтым предстоит сыграть против хозяев, команды Нидерландов. Это плюс или минус для подопечных Андрея Шевченко?

«Трудно сказать, 50 на 50. Это стартовый матч турнира для обеих сборных. Да, нидерландцы считаются фаворитами этого противостояния, но и нашей команде неплохо было бы в этом поединке добиться положительного результата, чтобы потом была большая уверенность. Это стало бы серьезной заявкой на выход из группы».

Какой результат на Евро считался бы для сборной Украины удовлетворительным?

«Хуже, чем на прошлых наших чемпионатах Европы быть уже не может. Думаю, что сейчас все как минимум ждут от сине-желтых выхода из группы. Потом? Конечно, многое зависит от того, кто достанется в соперники. Но я мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира…»

В предверии чемпионата Европы национальной сборной предстоит сыграть товарищеские матчи с Северной Ирландией и Кипром.

Напомним, ранее Циганков вошел в топ-20 бомбардиров сборной Украины.