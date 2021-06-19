Федецкий: «Нашим футболистам нельзя играть на ничью»

Команде нужно настраиваться только на победу

Артем Федецкий / фото - FootBoom

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал матч Украины с македонцами и высказал свое мнение о предстоящем поединке с Австрией.

Артем, как тебе победа сборной Украины над Северной Македонией?

«Если брать глобально, в этом матче нам нужна была победа. И мы ее добыли. Это была основная цель. Если брать по игре, то первый тайм был шикарный. Во втором тайме, наверное, где-то после пропущенного гола сыграла свою роль психология. Малиновский не реализовал пенальти, который сам заработал. Не знаю, какую установку давал Шевченко, но игрок, который заработал пенальти, не должен его бить. Это всем известное правило. На этом футболисте ответственность меньше. Так Луческу, кажется, говорил, когда тренировал «Шахтер». Должен быть в команде человек, который возьмет на себя ответственность за пенальти».

Классный первый тайм заставлял думать, что победа будет легкой. Но во второй половине встречи соперник дал бой.

«Концовка матча была нервная, но ребята сыграли в общем на хорошем уровне. Тот же Зинченко больше на себя брал игру. Понятно, соперник не такой сильный, если сравнивать Северную Македонию и Нидерланды. Но, тем не менее, ребята сыграли на хорошем уровне. Малиновский здорово сыграл. Немножко разочаровали замены. Тот же Цыганков, имея отличный момент после шикарной передачи Малиновского, должен был забивать. Но, если глобально смотреть, то игра забудется, а результат останется».

Северная Македония оказалась крепким орешком…

«Да, нужно отдать должное сопернику, который не опустил руки после счета 0:2. Они играли до конца. Если бы мы забили третий мяч, то просто в свое удовольствие доигрывали бы матч. У меня у самого по ходу встречи пару матов проскочило. Это были эмоции, все переживали и нервничали в конце встречи».

Ничья с Австрией Украину устраивает. Что хотели то и получили?

«В матче с Северной Македонией глобальная цель была достигнута. А с каким счетом – это неважно. Главное, что мы победили и добыли нужные три очка. Теперь нам нужна победа в матче с Австрией, но подойдет и ничья. Но нашим футболистам ни в коем случае нельзя думать о ничьей, чтобы не получить в свои ворота гол».

Что скажешь об австрийцах? Можно у них выигрывать?

«Я смотрел матч Нидерланды – Австрия (2:0). Скажу так: Австрия не заслужила на поражение. На ничью они наиграли. Команда у австрийцев очень хорошая и непростая. Они понимают, что будет на кону в матче с Украиной. У нас та же ситуация. Это будет такой мини-финал группы. Голландцы уже для себя все решили. Что касается Северной Македонии, шансов практически у них нету. Им надо забивать Нидерландам три мяча и не пропускать. Но, я не думаю, что это та сборная, которая удивит голландцев. Нидерланды всегда играют в свой футбол, не обращая внимание на положение в группе».

Как думаешь нужно сыграть с Австрией?

«С Австрией нужно играть в футбол, к которому нас приучила сборная Украины. Нужно играть в атакующий футбол и на победу. Ни в коем случае не нужно держать в уме, что ничья нам тоже подходит. По себе знаю, что так делать нельзя. Думаю, Андрей Николаевич и его ассистенты сделают все возможное, чтобы ребята вышли играть на победу».

Матч со сборной Австрии команда Андрея Шевченко проведет уже в этот понедельник, 21 июня.

Напомним, игру пропустит Александр Зубков.