Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Федецкий: «Нашим футболистам нельзя играть на ничью»

Команде нужно настраиваться только на победу
Футбол Евро-2020
11:20
Федецкий: «Нашим футболистам нельзя играть на ничью»
Артем Федецкий / фото - FootBoom

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал матч Украины с македонцами и высказал свое мнение о предстоящем поединке с Австрией.

Артем, как тебе победа сборной Украины над Северной Македонией?

«Если брать глобально, в этом матче нам нужна была победа. И мы ее добыли. Это была основная цель. Если брать по игре, то первый тайм был шикарный. Во втором тайме, наверное, где-то после пропущенного гола сыграла свою роль психология. Малиновский не реализовал пенальти, который сам заработал. Не знаю, какую установку давал Шевченко, но игрок, который заработал пенальти, не должен его бить. Это всем известное правило. На этом футболисте ответственность меньше. Так Луческу, кажется, говорил, когда тренировал «Шахтер». Должен быть в команде человек, который возьмет на себя ответственность за пенальти».

Классный первый тайм заставлял думать, что победа будет легкой. Но во второй половине встречи соперник дал бой.

«Концовка матча была нервная, но ребята сыграли в общем на хорошем уровне. Тот же Зинченко больше на себя брал игру. Понятно, соперник не такой сильный, если сравнивать Северную Македонию и Нидерланды. Но, тем не менее, ребята сыграли на хорошем уровне. Малиновский здорово сыграл. Немножко разочаровали замены. Тот же Цыганков, имея отличный момент после шикарной передачи Малиновского, должен был забивать. Но, если глобально смотреть, то игра забудется, а результат останется».

Северная Македония оказалась крепким орешком…

«Да, нужно отдать должное сопернику, который не опустил руки после счета 0:2. Они играли до конца. Если бы мы забили третий мяч, то просто в свое удовольствие доигрывали бы матч. У меня у самого по ходу встречи пару матов проскочило. Это были эмоции, все переживали и нервничали в конце встречи».

Ничья с Австрией Украину устраивает. Что хотели то и получили?

«В матче с Северной Македонией глобальная цель была достигнута. А с каким счетом – это неважно. Главное, что мы победили и добыли нужные три очка. Теперь нам нужна победа в матче с Австрией, но подойдет и ничья. Но нашим футболистам ни в коем случае нельзя думать о ничьей, чтобы не получить в свои ворота гол».

Что скажешь об австрийцах? Можно у них выигрывать?

«Я смотрел матч Нидерланды – Австрия (2:0). Скажу так: Австрия не заслужила на поражение. На ничью они наиграли. Команда у австрийцев очень хорошая и непростая. Они понимают, что будет на кону в матче с Украиной. У нас та же ситуация. Это будет такой мини-финал группы. Голландцы уже для себя все решили. Что касается Северной Македонии, шансов практически у них нету. Им надо забивать Нидерландам три мяча и не пропускать. Но, я не думаю, что это та сборная, которая удивит голландцев. Нидерланды всегда играют в свой футбол, не обращая внимание на положение в группе».

Как думаешь нужно сыграть с Австрией?

«С Австрией нужно играть в футбол, к которому нас приучила сборная Украины. Нужно играть в атакующий футбол и на победу. Ни в коем случае не нужно держать в уме, что ничья нам тоже подходит. По себе знаю, что так делать нельзя. Думаю, Андрей Николаевич и его ассистенты сделают все возможное, чтобы ребята вышли играть на победу».

Матч со сборной Австрии команда Андрея Шевченко проведет уже в этот понедельник, 21 июня.

Напомним, игру пропустит Александр Зубков.

Источник: Sport.ua Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (футбол) Артем Федецкий Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-наставник сборной Украины высоко оценил игру Забарного на Евро
Экс-наставник сборной Украины высоко оценил игру Забарного на Евро
Футбол Евро-2020
11:05
Вацко: «Македонцы нас боялись»
Вацко: «Македонцы нас боялись»
Футбол Евро-2020
10:47
Бущан – в топ-3 Евро-2020 по количеству сейвов
Бущан – в топ-3 Евро-2020 по количеству сейвов
Футбол Евро-2020
10:15
Леоненко: «Нас устраивает ничья с австрийцами»
Леоненко: «Нас устраивает ничья с австрийцами»
Футбол Евро-2020
07:15
Наставник сборной Австрии: «Нас ожидает финал с Украиной»
Наставник сборной Австрии: «Нас ожидает финал с Украиной»
Футбол Сборная Украины
18 июня 17:41
Зубков вряд ли сыграет против Австрии
Зубков вряд ли сыграет против Австрии
Футбол Сборная Украины
18 июня 17:29

Новости: Футбол

«Барселона» может вернуть Пьянича в «Ювентус»
«Барселона» может вернуть Пьянича в «Ювентус»
Примерa (Испания)
11:21
Федецкий: «Нашим футболистам нельзя играть на ничью»
Федецкий: «Нашим футболистам нельзя играть на ничью»
Евро-2020
11:20
Экс-наставник сборной Украины высоко оценил игру Забарного на Евро
Экс-наставник сборной Украины высоко оценил игру Забарного на Евро
Евро-2020
11:05
Агент Вейналдума: «Месси был рад трансферу Жоржиньо, но ПСЖ проявил больший интерес»
Агент Вейналдума: «Месси был рад трансферу Жоржиньо, но ПСЖ проявил больший интерес»
В Европе
10:59
«Челси» заинтересован в услугах форварда сборной Испании
«Челси» заинтересован в услугах форварда сборной Испании
Премьер-Лига (Англия)
10:58
Вацко: «Македонцы нас боялись»
Вацко: «Македонцы нас боялись»
Евро-2020
10:47
Яремчук забил 10 мячей за сборную Украины быстрее всех в истории
Яремчук забил 10 мячей за сборную Украины быстрее всех в истории
Евро-2020
10:46
Влашич: «Верю, что мы сможем пройти дальше. Если бы не верил, меня б здесь не было»
Влашич: «Верю, что мы сможем пройти дальше. Если бы не верил, меня б здесь не было»
Евро-2020
10:40
Моуринью: «Азар — потрясающий игрок с ужасной подготовкой»
Моуринью: «Азар — потрясающий игрок с ужасной подготовкой»
Евро-2020
10:36
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
7
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
09:45
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
16:00
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
16:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19:00
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
21:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21 июня 21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
21 июня 22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00