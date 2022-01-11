Шапаренко уверенно опередил партнеров по числу званий лучшего игрока месяца в «Динамо» в 2021 году
Федецкий назвал главную причину взлета Шапаренко
Хавбек стал основным в клубе и сборной
11 января 13:24
Николай Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о хавбеке «Динамо» Николае Шапаренко.
Какой футболист запомнился тебе в первой части сезона? Николай Шапаренко. Основная причина взлета этого полузащитника заключается в том, что ему доверяет тренер.
Он стал дирижером нынешнего «Динамо». И в сборной наставники видят в этом футболисте огромный потенциал.
Ранее Федецкий поделился прогнозом на чемпионскую гонку в УПЛ.
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