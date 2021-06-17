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Федецкий: «Не думаю, что Цыганков выйдет в стартовом составе против Северной Македонии»

Экс-игрок сборной Украины высказал свое мнение по грядущему матчу
Футбол Евро-2020
14:25
Федецкий: «Не думаю, что Цыганков выйдет в стартовом составе против Северной Македонии»
Артем Федецкий / Фото: Футбол 24

Экс-игрок «Карпат» Артем Федецкий высказался о грядущем матче Украины с Северной Македонией на Евро-2020.

– Нам нужна только победа Украины. Других вариантов после поражения Нидерландам не остается. Но Северная Македония – довольно непростая команда. Эта сборная симпатична тем, что у нее бойцы на поле. У них нет таких классных игроков, как у сборной Украины, но команда проявит характер. Сборная Украины хочет выполнить минимальную задачу – выйти из группы, и ей это по силам. Если забьем быстрый гол, то будет намного проще.

– Кто должен выйти слева в полузащите вместо травмированного Зубкова?

– Возможно, будут тактические перестановки. Возможно, это хороший шанс для Шапаренко или Марлоса. Возможно, будет какая-то задумка с Цыганковым. Андрей Шевченко сказал, что Виктор готов. Но тренироваться – это одно, а играть – совсем другое. Не думаю, что Цыганков выйдет в стартовом составе, скорее – Шапаренко.

– Место в воротах займет Бущан?

– Да, он сегодня №1 в сборной. У Пятова, при всем уважении, есть опыт, но тут важен игровой тонус. У Георгия он очень приличный. К тому же у Бущана лучше эмоциональное состояние, ведь «Динамо» в прошлом сезоне выиграло все, что можно было. Пятов всегда готов, он всегда на подстраховке. Трубин – молодой и перспективный вратарь. В будущем, наверное, топ-игрок.

Так же и в вопросе выбора между Сидорчуком и Степаненко. Тараса в последнее время тревожат повреждения, а Сергей пребывает в хорошей форме. Матч с Нидерландами это подтвердил, Сидорчук был одним из лучших игроков. Какой объем работы он выполнил, сколько беговой работы, провел очень много перехватов. В этом плане Шевченко, наверное, ничего не будет менять. Хотя он говорил, что будет очень важно, насколько свежими будут наши игроки против Северной Македонии. Возможно, будет даже 3-4 изменения в составе.

– У Судакова есть шанс сыграть на Евро?

– Все футболисты, которые находятся в обойме Шевченко, имеют такие шансы. Из тех матчей, что я видел, Судаков – довольно интересный парень, он мне очень понравился своей самоотдачей, трудолюбием и хладнокровием. Все зависит от него, он должен быть готов. Уверен, что Шевченко даст ему время на футбольном поле. Будет это минута, 10 или тайм – это уже задумка Андрея Николаевича. По Судакову видно, что у него характер ответственного парня, не паникера.


Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00.

Видео трансляция матча Украина – Северная Македония

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Украина - Северная Македония Артем Федецкий

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