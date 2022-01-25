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Федецкий: «Нельзя сказать, что Шевченко подсидел Фоменко в сборной»

Тренерская рокировка состоялась после Евро-2016
Футбол Сборная Украины
13:59
Федецкий: «Нельзя сказать, что Шевченко подсидел Фоменко в сборной»
Артем Федецкий / Фото: FootBoom

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о тренерской рокировке в национальной команде после Евро-2016.

– На Евро-2016 вы уже знали, что следующим главным тренером будет Шевченко?

– Нет, я этого не знал. Мы читали много сайтов, где писали, что, возможно, Андрей Николаевич будет. Чтобы конкретно нам сказали, что Фоменко сейчас доработает и после Евро будет Шевченко, такого не было.

– Шевченко подсидел Фоменко или нет?

– Я не думаю. Я никогда не вникал, как думает футбольное руководство страны, какие у них планы, но это немного некрасивое и некорректное слово «подсидел». Здесь есть куча личных факторов.

Михаил Иванович уже не молод был и сборной отдал все, что мог, вытащил на финальную часть Евро. Нужно было какое-нибудь новое видение. Слово «подсидел» не подходит, просто сделали коррективы.

Шевченко внес новое направление футбола, как результат, мы видим, что болельщики отблагодарили его своей поддержкой, а он фанатам ‒ игрой.


Напомним, Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020, в августе 2021-го года.

Сейчас активно ходят слухи о том, что Шевченко возглавит сборную Польши.

Источник: fanday.net Петр Приходько
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Артем Федецкий Андрей Шевченко

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