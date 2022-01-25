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Федецкий: «Петраков может раскрыть потенциал сборной Украины еще больше»

Экс-защитник национальной команды верит в тренера
Футбол Сборная Украины
14:23
Федецкий: «Петраков может раскрыть потенциал сборной Украины еще больше»
Артем Федецкий / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался об Александре Петракове, который возглавляет национальную команду.

«Петраков – мужик. Откровенный, открытый, правильный и справедливый человек. Это человеческие качества, которые ему присущи. Конечно, он максималист, переживает за команду и результат, понимает всю лежащую на нем ответственность.

При нем команда показывает характер и зубы. Не все так просто, как хотелось, но потенциал у нашей сборной есть. Петраков ‒ тот тренер, который может еще больше его раскрыть».


Ранее Федецкий прокомментировал смену тренера в сборной Украины после Евро-2016.

Источник: fanday.net Петр Приходько
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Артем Федецкий Александр Петраков

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