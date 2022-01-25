Федецкий: «Петраков может раскрыть потенциал сборной Украины еще больше»

Артем Федецкий / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался об Александре Петракове, который возглавляет национальную команду.

При нем команда показывает характер и зубы. Не все так просто, как хотелось, но потенциал у нашей сборной есть. Петраков ‒ тот тренер, который может еще больше его раскрыть».