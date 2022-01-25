Усиление для Петракова. «Шахтер» натурализует еще одного бразильца
Федецкий: «Петраков может раскрыть потенциал сборной Украины еще больше»
Экс-защитник национальной команды верит в тренера
14:23
Артем Федецкий / Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался об Александре Петракове, который возглавляет национальную команду.
«Петраков – мужик. Откровенный, открытый, правильный и справедливый человек. Это человеческие качества, которые ему присущи. Конечно, он максималист, переживает за команду и результат, понимает всю лежащую на нем ответственность.
При нем команда показывает характер и зубы. Не все так просто, как хотелось, но потенциал у нашей сборной есть. Петраков ‒ тот тренер, который может еще больше его раскрыть».
Ранее Федецкий прокомментировал смену тренера в сборной Украины после Евро-2016.
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