Сидорчук: «Захожу к Ярмоленко, а он в ванной обливается Heineken»
Федецкий: «Рано Ярмоленко списали со счетов»
Вингер сейчас является лидером сборной Украины
Артем Федецкий / Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий назвал лидера национальной команды.
«Ярмоленко, как говорит Серега Сидорчук, сейчас действительно такой локомотив, который тащит на себе сборную, он является ее лидером. Рано его списали. Рано списали в «Вест Хэме», в «Боруссии». Европейский футбол немножко другой. Ярмола доказал, что есть еще порох в пороховницах. Показал, что он готов вести команду за собой, что он и делает. Яремчук тоже доказывает, что он лидер сборной Украины.
Сейчас у нас сборная, в игре за которую каждый может себя показать с лучшей стороны. Любой игрок, который находится в обойме сборной, может взять лидерство на себя и повести за собой команду. Приятно, что это делает капитан команды. Думаю, Андрей закрыл рты всем критикам и проявил себя с наилучшей стороны. Честь и хвала ему. Думаю, в следующих матчах Ярмоленко покажет себя еще с лучшей стороны».
Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020? Детальный расклад перед последним туром.