Федецкий: «Рано Ярмоленко списали со счетов»

Артем Федецкий / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий назвал лидера национальной команды.

Сейчас у нас сборная, в игре за которую каждый может себя показать с лучшей стороны. Любой игрок, который находится в обойме сборной, может взять лидерство на себя и повести за собой команду. Приятно, что это делает капитан команды. Думаю, Андрей закрыл рты всем критикам и проявил себя с наилучшей стороны. Честь и хвала ему. Думаю, в следующих матчах Ярмоленко покажет себя еще с лучшей стороны».