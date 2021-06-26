Федецкий: «Сборная Украины заслужила быть в списке шестнадцати лучших команд Европы»
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил выступления «сине-желтых» на групповом этапе Евро-2020.
Позитив в том, что мы в 1/8 финала Евро. Украина в списке шестнадцати лучших команд Европы и этим все сказано. Нужно абстрагироваться от результатов и от того, что нам, так скажем, Испания и Швеция помогли пройти. Ребята заслужили, чтобы играть в 1/8 финала.
С голландцами выглядели достаточно неплохо. С Северной Македонией был хороший первый тайм и где-то, наверное, после пропущенного мяча что-то поменялось. Но ребята молодцы, выиграли встречу.
Наверное, многих разочаровал матч против Австрии. Вероятнее всего, где-то была моральная и физическая усталость. Но нужно было терпеть и проявлять характер. Австрийцы показали хороший футбол с прессингом, с быстрыми комбинационными атаками.
В 1/8 финала турнира сборная Украины сыграет против Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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