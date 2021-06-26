Федецкий: «Сборная Украины заслужила быть в списке шестнадцати лучших команд Европы»

Артем Федецкий / Фото - УАФ

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил выступления «сине-желтых» на групповом этапе Евро-2020.

С голландцами выглядели достаточно неплохо. С Северной Македонией был хороший первый тайм и где-то, наверное, после пропущенного мяча что-то поменялось. Но ребята молодцы, выиграли встречу.

Наверное, многих разочаровал матч против Австрии. Вероятнее всего, где-то была моральная и физическая усталость. Но нужно было терпеть и проявлять характер. Австрийцы показали хороший футбол с прессингом, с быстрыми комбинационными атаками.