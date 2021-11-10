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Федецкий считает, что Шевченко приведет в «Дженоа» своих бывших подопечных из сборной Украины

Тренер может открыть игрокам путь в Европу
Футбол Серия А (Италия)
10:58
Федецкий считает, что Шевченко приведет в «Дженоа» своих бывших подопечных из сборной Украины
Артем Федецкий / фото - dynamo.kiev

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа»:

«Исходя из новостей, стало понятно, что у «Дженоа» амбиционный проект. Владельцы «грифонов» хотят сделать серьезный клуб. «Дженоа» представляет один из самых больших городов Италии. Я думаю, для Андрея Николаевича это такой неплохой стартап в тренерской карьере на клубном уровне. У Шевченко в штабе тренерский состав сильный. Работа тренером в клубе отличается от работы в сборной. Я думаю, что у него все должно получиться.

Первый матч у Шевченко с «Дженоа» против «Ромы» Моуринью? Интересно будет. У «Ромы» сейчас только название грозное. Но в матчах Лиги конференций и в чемпионате их прилично лихорадит. Я думаю, что искать здесь какое-то личное противостояние между Моуринью и Шевченко не стоит. Андрей Николаевич находится только в начале такого нелегкого тренерского пути. Я посмотрел календарь «Дженоа». Действительно, очень серьезный и непростой календарь. Но тем интереснее.

Мне кажется, ключевой период работы Шевченко в «Дженоа» будет в первое трансферное окно. Если люди строят такой серьезный проект, им в любом случае нужно приглашать игроков хорошего, серьезного уровня. Мне кажется, возможен такой вариант, что «Дженоа» купит кого-то из украинцев. Это могут быть украинские ребята, которые работали с Шевченко в сборной. Будет интересно!»

Приход Шевченко может открыть для украинских игроков путь в Европу. Уже после успешного Евро в СМИ было много слухов об интересе клубов из топ-чемпионатов к Шапаренко, Миколенко, Забарному, Бущану и другим творцам успеха национальной сборной на Евро-2020.

Высока вероятность того, что в числе зимних трансферов команды как раз-таки будут украинцы. Ранее уже сообщалось об интересе специалиста к двум своим бывшим подопечным.

Напомним, Шевченко уже провел свою первую тренировку в «Дженоа».

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

Андрей Шевченко Дженоа Артем Федецкий

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