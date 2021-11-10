Федецкий считает, что Шевченко приведет в «Дженоа» своих бывших подопечных из сборной Украины

Артем Федецкий / фото - dynamo.kiev

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа»:

Первый матч у Шевченко с «Дженоа» против «Ромы» Моуринью? Интересно будет. У «Ромы» сейчас только название грозное. Но в матчах Лиги конференций и в чемпионате их прилично лихорадит. Я думаю, что искать здесь какое-то личное противостояние между Моуринью и Шевченко не стоит. Андрей Николаевич находится только в начале такого нелегкого тренерского пути. Я посмотрел календарь «Дженоа». Действительно, очень серьезный и непростой календарь. Но тем интереснее.

Мне кажется, ключевой период работы Шевченко в «Дженоа» будет в первое трансферное окно. Если люди строят такой серьезный проект, им в любом случае нужно приглашать игроков хорошего, серьезного уровня. Мне кажется, возможен такой вариант, что «Дженоа» купит кого-то из украинцев. Это могут быть украинские ребята, которые работали с Шевченко в сборной. Будет интересно!»