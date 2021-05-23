Федецкий: «Шевченко даст сыграть с Бахрейном людям из расширенного списка»

Артем Федецкий / Фото - Интерфакс-Украина

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от товарищеского матча «сине-желтых» против Бахрейна. Встреча состоится сегодня, 23 мая.

Шевченко и так знает возможности всех игроков. Но это еще для себя контрольная проверка футболистов, чтобы уже утвердить, кто из ребят на перспективу попадет в заявку на Евро.

Понятно, что Бахрейн – это соперник не того уровня, к которому мы привыкли в недавних матчах «желто-синих» в Лиге наций и отборе на чемпионат мира. Но все равно это сборная Украины и тут нужно к любому сопернику относиться со всей серьезностью. Думаю, ребята, которые выйдут на футбольное поле, захотят себя показать с самой лучшей стороны.

Матч будет в Харькове в присутствии 20 тысяч зрителей? Это шикарно, конечно же! Прекрасно, что уже матч будет со зрителями. Конечно, это уже совсем другой футбол. Когда мы наблюдали матчи зарубежных чемпионатов с интершумом, это не то. Когда играешь при зрителях – это совсем другие ощущения. Тем более играть в Украине при своих фанатах – это супер! Ребята уже этого ждали.

Я думаю, 20 тысяч – это не последняя цифра. Мне кажется, будет больше зрителей на «Металлисте».

Какой может быть счет? Мне кажется, счет будет 2:0 или 3:0 в пользу сборной Украины! Но все-таки поставлю на 3:0!