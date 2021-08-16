Фонсека не ведет переговоры с УАФ
Федецкий: «Скрипник показывает хорошие результаты с «Зарей». Почему его не поставить тренером сборной?»
Экс-игрок назвал своего кандидата на вакантное место
13:45
Фото: footballua.tv
Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий рассказал, кого бы стоило назначить тренером национальной команды.
А вообще, если бы от тебя зависело имя наставника, кто был бы твоим кандидатом номер один, если говорить глобально?
«Виктор Скрипник. Почему нет? Этот специалист не один год проработал в Европе, а приехав в Украину, показывает хорошие результаты с «Зарей», которая зачастую дает бой отечественным грандам. И сама игра луганской команды радует глаз».
Вероятно, новым тренером будет Александр Петраков.
С Сергеем Ребровым договориться УАФ не получилось.
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