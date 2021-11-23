Федецкий: «Точки возврата для Ракицкого в сборную Украины уже нет»

Защитник выступает за российскую команду

Ярослав Ракицкий / фото - Eurosport

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал ситуацию Ярослава Ракицкого, выступающего в российском чемпионате за «Зенит».

Сегодня читал интервью Ярослава Ракицкого, где он снова поднимал тему, что его не вызывают в сборную Украины. Как считаете, нужно ли поменять что-то в этом плане для украинских игроков, выступающих в России?

«Нам ничего не надо менять. Это Ракицкому нужно менять чемпионат. Мы же понимаем, почему Ярика не вызывают в сборную Украины. Он знал на что шел, когда переходил в «Зенит» – ему закрывается дорога в сборную. При нынешней ситуации, которая творится в стране, когда Россия развернула войну против Украины на востоке, у человека должны быть какие-то моральные принципы, уважение к своей родине и народу. Привыкли говорить, что футбол вне политики. Раньше так и было, и то, где-то пересекалось. А сейчас политика связана со всем. Да, никто не воюет на поле, но есть какие-то человеческие принципы, в которых нельзя переходить черту».

Вы бы могли поставить себя на его место?

«Я бы так никогда не поступил. А эти все отговорки «кормить семью» – бред. Футболисты – небедные люди. Это все голимые отмазки, которые никому неинтересны. Если бы футболисты поехали на восток Украины, пообщались там с ребятами, поддержали их, думаю, что после этого где-то в душе их начали бы кошки грызть. Я был там несколько раз и понимаю, какая там жизнь – настоящая. Все друг за друга, прикрывают. А переходить в чемпионат России… Я не могу, у меня совсем другие моральные принципы. Меня так воспитали родители. Я вырос в Украине и всегда буду любить эту страну. Против Ракицкого ничего не имею и не осуждаю его. Я считаю Ярика очень сильным футболистом и неплохим человеком, но у него есть свои принципы, которыми он руководствуется. С моей стороны будет некрасиво навязывать ему мое мнение».

Как думаете, если бы Ракицкий сменил чемпионат, его могли бы вызвать в сборную Украины?

«Думаю, нет. У всех есть такое время, которое проходит, и время Ярика уже прошло. Он сделал свой выбор и точки возврата уже нет».

Ракицкого не вызывают в национальную команду с 2019 года, когда он и принял решение перейти в питерский клуб.

Ранее Ракицкий заявил, что хотел бы видеть «дружеские турнирчики» между сборными России и Украины.