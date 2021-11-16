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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
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Федецкий: «Украине нужно заслужить «французский подарок»

Чтобы надеяться на второе место в группе, необходимо обязательно побеждать Боснию
Футбол Чемпионат мира по футболу
13:40
Федецкий: «Украине нужно заслужить «французский подарок»
Артем Федецкий / Фото: Sport.ua

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий высказался о грядущем матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на чемпионат мира-2022.

— Артем, вас удивила в Боснии сборная Финляндии?

— В какой-то степени, да. Многие предполагали, что все будет решаться в матче Босния и Герцеговина — Украина, но получилось так, что сейчас все в руках финнов. Подопечные Маркку Канервы солидно выглядели в поединке против боснийцев, причем, находясь долгое время в меньшинстве. Они по праву обыграли хозяев поля. Мне кажется, что финны сыграли даже не на максимуме своих возможностей.

— Тогда какой мотивации вы ждете от немотивированной Франции 16 ноября в Хельсинки?

— У французов есть два, не скажу, что равноценных, но топовых состава. И здесь палка о двух концах. Очень надеюсь, что, если Дидье Дешам выпустит на поле, так сказать, экспериментальный состав, футболисты выйдут на поле голодными, они захотят доказать свою силу главному тренеру. Я уверен, что легкой прогулки у финнов не будет. Тем не менее, «французский подарок» нужно заслужить. Как? Выиграть у боснийцев.

— Спрошу прямо: Франция победит Финляндию?

— Не знаю. Очень хочется на это надеяться. В какой-то степени сборную Украины в Хельсинки может устроить и ничья. Но в Зенице нужно пахать по полной программе. После поражения от Финляндии боснийцы, думаю, сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками.


Отметим, Украине недостаточно только своей победы над Боснией, чтобы пройти в стыки со 2-го места. Также нужно, чтобы Финляндия не победила Францию, а желательно – проиграла. В случае победы Украины и ничьей Финляндии при равном количестве очков будет считаться разница мячей. Если же Финляндия победит Францию, то Украина 100% останется без ЧМ-2022. Босния все шансы на попадание на мундиаль уже потеряла.

Босния и Украина начнут в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Прогнозируем состав сборной Украины на матч с Боснией.

Прогноз на матч Босния – Украина.

Источник: zbirna.com Петр Приходько
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Артем Федецкий сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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