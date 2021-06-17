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Федецкий: «В матче Украина – Россия у нас намного больше шансов на победу»

Экс-игрок «Карпат» считает, что команда Шевченко сильнее подопечных Черчесова
Футбол Евро-2020
12:50
Федецкий: «В матче Украина – Россия у нас намного больше шансов на победу»
Артем Федецкий / Фото: Twitter

Бывший игрок «Карпат» Артем Федецкий рассказал, что хотел бы увидеть матч между Украиной и Россией.

«Мне неинтересно, где там и с кем играет Россия. Вчера немножко настроение подпортила Финляндия, я болел за них в матче с россиянами.

Мне интереснее, когда уже Украина встретится с Россией на футбольном поле. Только чтобы все было в рамках футбольных правил, без всяких подводных течений. Достаточно много экспертов и людей говорят, и я это вижу, что Украина намного интереснее России по игре. Передачи, и вообще абсолютно по всем компонентам.

Куда дойдет Россия – мне мало интересно. Мне интересна одна сборная – наша команда. Все переживания, волнения и поддержка только одной сборной.

Дай бог, чтобы сборные Украины и России встретились. Мне интересно наконец-то посмотреть, кто на что способен. А я уверен, что у нашей сборной намного больше шансов на победу, на классную игру. Нужно немножко подождать.

Если россияне вылетят – абсолютно неинтересно, пусть вылетают. Болеем и поддерживаем только нашу сборную»

Сегодня Украина проведет 2-й матч на Евро-2020 с Северной Македоний.

Видео трансляция матча Украина – Северная Македония

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Артем Федецкий Украина - Северная Македония

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