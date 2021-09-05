Федецкий – о ничьей Украины с Казахстаном: «Это катастрофа»
Федецкий: «Видно, что после матча с Казахстаном были сделаны выводы»
Экс-защитник сборной Украины – о ничьей с Францией в отборе к ЧМ-2022
10:27
Артем Федецкий / Фото - FacebookБывший игрок сборной Украины Артем Федецкий в интервью YouTube-каналу «Футбол 1, 2, 3» высказался относительно ничейного результата «желто-синих» в матче с Францией в отборе к ЧМ-2022.
«В отличии от прошлого предыдущего матча ребята порадовали. Видно, что были сделаны выводы. Был первый хороший тайм, а во втором мы немного подсели. Но сегодня был совсем другой футбол - с искрой в глазах. Совсем на другом уровне. У нас остаются три матча – три финала. Нужно выжимать из них максимум».
В следующем матче отбора Украины встретится с Финляндией на выезде. Поединок состоится 9 ноября.
Напомним, Финляндия минимально переиграла Казахстан.